Выделенные Украине Европейскими союзом (ЕС) 600 миллионов евро в рамках макрофинансовой помощи позволят решить острые социальные и энергетические проблемы, порожденные недальновидностью действующей власти. С критикой политики президента Владимира Зеленского выступил бывший украинский лидер Петр Порошенко в своем Telegram-канале.

Фото: Gleb Garanich / Reuters Gleb Garanich / Reuters

По его словам, ЕС своевременно демонстрирует неизменную поддержку республике, и Зеленский вместе со своей командой должен грамотно воспользоваться данными ресурсами. В частности, политик предложил направить часть средств на помощь нуждающимся и представителям малого и среднего бизнеса, а не тратить деньги на «сомнительные популистские проекты».

«Выделение Евросоюзом 600 миллионов евро макрофинансовой помощи — своевременный и нужный шаг для поддержки нашего государства в условиях экономических и энергетических вызовов, порожденных как действиями российского агрессора, так и неэффективной политикой власти», — отметил Порошенко.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев назвал Зеленского «идиотом у власти» из-за цен на газ. Политик напомнил, что Россия предлагала Украине подписать прямой контракт на покупку газа на уровне 175 долларов за тысячу кубометров, однако получила отказ.