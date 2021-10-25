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Порошенко раскритиковал энергетическую политику Зеленского

Lenta.ru
27 минут назад

Выделенные Украине Европейскими союзом (ЕС) 600 миллионов евро в рамках макрофинансовой помощи позволят решить острые социальные и энергетические проблемы, порожденные недальновидностью действующей власти. С критикой политики президента Владимира Зеленского выступил бывший украинский лидер Петр Порошенко в своем Telegram-канале.

Порошенко раскритиковал энергетическую политику Зеленского
Фото: Gleb Garanich / ReutersGleb Garanich / Reuters

По его словам, ЕС своевременно демонстрирует неизменную поддержку республике, и Зеленский вместе со своей командой должен грамотно воспользоваться данными ресурсами. В частности, политик предложил направить часть средств на помощь нуждающимся и представителям малого и среднего бизнеса, а не тратить деньги на «сомнительные популистские проекты».

«Выделение Евросоюзом 600 миллионов евро макрофинансовой помощи — своевременный и нужный шаг для поддержки нашего государства в условиях экономических и энергетических вызовов, порожденных как действиями российского агрессора, так и неэффективной политикой власти», — отметил Порошенко.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев назвал Зеленского «идиотом у власти» из-за цен на газ. Политик напомнил, что Россия предлагала Украине подписать прямой контракт на покупку газа на уровне 175 долларов за тысячу кубометров, однако получила отказ.

Об одобрении Еврокомиссией выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи сообщил 15 сентября Зеленский. По его словам, такой жест является свидетельством солидарности Киева и Брюсселя в преодолении вызовов. В ЕК уточнили, что решение о транше является свидетельством поддержки Евросоюза программы реформ на Украине.

В мире,Евгений Мураев,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,Верховная Рада,Еврокомиссия,ЕС,
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