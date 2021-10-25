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Литовский мэр нарвался на штраф за незаконный переход российской границы

Секрет Фирмы
1 час назад

Российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса с друзьями за нарушение границы в Куршском заливе и привезли их на контрольно-пропускной пункт, где взяли объяснительные и выписали штраф 2000 рублей каждому.

Литовского мэра наказали за переход российской границы
Фото: www.facebook.com/MarkauskasBroniuswww.facebook.com/MarkauskasBronius

Политик рассказал, что с двумя друзьями 24 октября отправился на рыбалку и случайно заплыл на территорию России.

«Мы это поняли только после того, как к нам подошёл российский катер береговой охраны и нам указали на пограничный буй, который мы не заметили», — поделился Маркаускас с журналистами на специально созванной пресс-конференции из-за воскресного инцидента.

Он отметил, что сообщил пограничникам о своей должности и никакой особой реакции от них не последовало.

«Общение шло корректно, никаких связанных с политикой вопросов нам не задавали», — сказал политик.

После заполнения всех документов Маркаускас и его друзья были переданы литовской стороне, до полуночи воскресенья они вернулись домой. В погранслужбе Литвы заявили, что такие инциденты происходят несколько раз в год.

Литовский мэр подтвердил нарушение границы России

15 октября в Минобороны России сообщили, что американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу недалеко от Владивостока. В Пентагоне тогда отказались комментировать ситуацию.

В мире,Министерство обороны,Пентагон,
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