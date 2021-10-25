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Саакашвили потребовалась реанимация в тюрьме

Lenta.ru
1 час назад

Один из жизненно важных показателей здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили упал до критического уровня, оппозиционеру потребовалась реанимация в тюрьме. Об этом пишет «Sputnik Грузия» со ссылкой на адвоката политика Дмитрия Садзаглишвили.

Саакашвили потребовалась реанимация в тюрьме
Фото: Georgian Interior Ministry / ReutersGeorgian Interior Ministry / Reuters

По его словам, после вмешательства врачей состояние экс-президента удалось стабилизировать, однако сейчас он находится в такой стадии голодовки, когда здоровье может ухудшиться в любой момент. «Лечение Михаила Саакашвили должно продолжиться в многопрофильной клинике, где есть возможность проведения магнитно-резонансного исследования, компьютерной томографии», — заявил Садзаглишвили.

Он сообщил о категорическом несогласии консилиума врачей, который был допущен к политику, на перевод бывшего главы государства в тюремную больницу. Там, как утверждают доктора, отсутствует необходимое оборудование для поддержания жизни оппозиционера. «Государство манипулирует жизнью и здоровьем Михаила Саакашвили, манипулирует его жизнью и безопасностью», — сказал адвокат.

Ранее возможность госпитализации политика в гражданскую клинику исключил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он подчеркнул, что сделать это не позволяет законодательство. «Как мы услышали от нашего министра юстиции, другое учреждение не рассматривается», — сказал глава кабмина.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В стране он был заочно осужден на шесть лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Власти также неоднократно обвиняли политика в организации массовых беспорядков. После восьми лет эмиграции Саакашвили вернулся на родину, был задержан правоохранителями и помещен под стражу. В тюрьме он объявил голодовку, которая продолжается уже 25 дней.

В мире,Ираклий Гарибашвили,Валерий Гелашвили,Михаил Саакашвили,ИА Sputnik,
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