Саакашвили потребовалась реанимация в тюрьме

Один из жизненно важных показателей здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили упал до критического уровня, оппозиционеру потребовалась реанимация в тюрьме. Об этом пишет «Sputnik Грузия» со ссылкой на адвоката политика Дмитрия Садзаглишвили.

Фото: Georgian Interior Ministry / Reuters Georgian Interior Ministry / Reuters

По его словам, после вмешательства врачей состояние экс-президента удалось стабилизировать, однако сейчас он находится в такой стадии голодовки, когда здоровье может ухудшиться в любой момент. «Лечение Михаила Саакашвили должно продолжиться в многопрофильной клинике, где есть возможность проведения магнитно-резонансного исследования, компьютерной томографии», — заявил Садзаглишвили.

Он сообщил о категорическом несогласии консилиума врачей, который был допущен к политику, на перевод бывшего главы государства в тюремную больницу. Там, как утверждают доктора, отсутствует необходимое оборудование для поддержания жизни оппозиционера. «Государство манипулирует жизнью и здоровьем Михаила Саакашвили, манипулирует его жизнью и безопасностью», — сказал адвокат.

Ранее возможность госпитализации политика в гражданскую клинику исключил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он подчеркнул, что сделать это не позволяет законодательство. «Как мы услышали от нашего министра юстиции, другое учреждение не рассматривается», — сказал глава кабмина.