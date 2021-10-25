Забиуллу Муджахида назначили главным представителем "Талибана"

Забиулла Муджахид назначен главным представителем радикального афганского движения «Талибан (организация запрещена в России)». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аккаунт в Twitter талиба.

Фото: Bernat Armangue/AP Bernat Armangue/AP

Заместителями Муджахида выбраны Ахмадулла Васик, Инамулла Хабиби Самангани и Сахиб Асадулла, более известный как Билал Карими.

До соответствующего назначения Муджахид являлся одним из представителей «Талибана» и в сентябре занял пост заместителя министра культуры и информации временного правительства Афганистана.

В понедельник, 25 октября, спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что российская делегация примет участие в конференции по Афганистану, которая пройдет в Иране 27 октября.