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На Украине вычислили группы влияния Путина

Елена Прошина
52 минуты назад

По меньшей мере три «группы влияния» президента России Владимира Путина предпринимают попытки побороться за власть в Украине. Об этом в интервью с «РБК-Украина» заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов.

На Украине вычислили группы влияния Путина
Фото: ТАССТАСС

По его словам, сообщества людей, которые находятся на территории Украины, не только пытаются оказать влияние на принятие решений украинской властью, но и якобы стремятся представлять интересы Путина непосредственно. Еще одна такая группа, которую возглавлял глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, ранее была разгромлена украинскими спецслужбами.

«Он был, скажем так, в фаворе с учётом того, что он кум Путина», – отметил Данилин.

Как подчеркнул секретарь СНБО, группы не брезгуют «выяснять отношения» между собой, пытаясь завоевать первенство в лоббировании российских интересов. Данилин не стал называть фамилии других «заинтересованных» лиц.

Напомним, что Медведчука обвинили в государственной измене после того, как политик предложил инициировать импичмент президента Украины Владимира Зеленского. В его защиту выступил Путин, который заявил, что главу политсовета судят за открытую политическую позицию. При этом Зеленский отметил, что готов договориться об обмене своего политического оппонента, если у него обнаружат российский пасспорт.

Ранее перед домом Медведчука прошли два митинга – на них собрались его сторонники и противники. Украинские националисты заявили, что уголовное преследование против главы политсовета партии является «показухой» со стороны Зеленского.
В мире,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,Виктор Медведчук,Владимир Путин,РБК-Украина,
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