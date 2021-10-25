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Еврокомиссия предоставила €600 млн Украине в рамках макрофинансовой помощи

ТАССиещё 2
18 минут назад

Еврокомиссия (ЕК) предоставила Украине второй транш в €600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи. Об этом сообщили в понедельник в ЕК.

"Еврокомиссия от имени ЕС сегодня выделила Украине €600 млн макрофинансовой помощи. Это второй и последний транш в рамках текущей программы для Украины после первой выплаты €600 млн в декабре 2020 года", - говорится в заявлении ЕК.

Таким образом, как подчеркивает ЕК, вместе с этой суммой Украина уже получила €4,4 млрд макрофинансовой помощи. "Второй транш в размере €600 млн, выделенный сегодня, является явным признаком поддержки ЕС программы реформ Украины. Украина приложила значительные усилия для выполнения условий программы, а также добилась удовлетворительного прогресса в отношениях с Международным валютным фондом. Предоставляя финансовую и техническую поддержку, ЕС помогает улучшить уровень жизни украинского народа. Предоставляя сильную политическую поддержку, мы укрепляем интеграцию Украины с Евросоюзом", - цитирует ЕК замглавы Валдиса Домбровскиса.

Еврокомиссия в середине сентября одобрила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи ЕС объемом €600 млн. Первый транш ЕК от имени ЕС в размере €600 млн Киев получил в декабре 2020 года в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19. Первая выплата была осуществлена без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины. Для выдачи второго транша перед Киевом поставили задачу по выполнению восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. Они, в частности, касаются мер в сфере управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.
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