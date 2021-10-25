Еврокомиссия в середине сентября одобрила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи ЕС объемом €600 млн. Первый транш ЕК от имени ЕС в размере €600 млн Киев получил в декабре 2020 года в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19. Первая выплата была осуществлена без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины. Для выдачи второго транша перед Киевом поставили задачу по выполнению восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. Они, в частности, касаются мер в сфере управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.