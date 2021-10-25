В США нашли способ надавить на Россию

Конгресс США занялся разработкой нового плана по снижению популярности российского оружия на мировом рынке. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на представленный доклад.

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«Каких стратегий могут придерживаться США, чтобы сделать российское оружие менее привлекательным? В какой мере мы должны предлагать экспорт собственных вооружений странам, рассматривающим возможность приобретения российского оружия?» — такими вопросами задается конгресс в документе.

Эксперты считают, что Москва использует вооружение для продвижения собственных интересов во внешней политике, чем ослабляет влияние Вашингтона.

По мнению части конгрессменов, продажа оружия поддерживает «агрессивную и злонамеренную деятельность России» и разжигает региональные конфликты.

Отдельно подчеркивается, что нынешние санкции недостаточно эффективны. При этом, в документе сказано, что такие ограничительные меры могут повлечь за собой негативную реакцию стран-импортеров, чем навредить самим США.

Члены конгресса отмечают, что многие государства слишком рассчитывают на российское оружие, а потому могут быть не готовы резко от него отказаться.