В США нашли способ надавить на Россию

Конгресс США занялся разработкой нового плана по снижению популярности российского оружия на мировом рынке. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на представленный доклад.
«Каких стратегий могут придерживаться США, чтобы сделать российское оружие менее привлекательным? В какой мере мы должны предлагать экспорт собственных вооружений странам, рассматривающим возможность приобретения российского оружия?» — такими вопросами задается конгресс в документе.
Эксперты считают, что Москва использует вооружение для продвижения собственных интересов во внешней политике, чем ослабляет влияние Вашингтона.
По мнению части конгрессменов, продажа оружия поддерживает «агрессивную и злонамеренную деятельность России» и разжигает региональные конфликты.
Отдельно подчеркивается, что нынешние санкции недостаточно эффективны. При этом, в документе сказано, что такие ограничительные меры могут повлечь за собой негативную реакцию стран-импортеров, чем навредить самим США.
Члены конгресса отмечают, что многие государства слишком рассчитывают на российское оружие, а потому могут быть не готовы резко от него отказаться.