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Украина будет продавать Молдавии перекупленный газ

Алиса Селезнёва
1 час назад

Молдавская Energocom и украинский «Нафтогаз» подписали соглашение о поставках до 700 млн кубов газа в случае необходимости. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает украинское издание «Экономическая правда».

Соглашение предусматривает, что в случае необходимости «Нафтогаз» будет продавать импортный ресурс, то есть газ, приобретенный в Европе.

«О газе собственной добычи не может идти и речи», — отметили в правительстве Украины.

Сделка была заключена на фоне сложной ситуации на мировых рынках и «непрогнозируемых поставках со стороны российского «Газпрома», подчеркнуло издание.

Цена на газ в Европе резко выросла в последние месяцы. В начале октября она достигла исторического максимума в $1937 за тысячу кубометров. Эксперты связывают рост с низкой заполненностью подземных хранилищ в Европе, а также ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.

Молдавия отказалась признавать исторический долг за газ

На этом фоне власти Молдавии не сошлись в цене с российским «Газпромом» и заявили о намерении найти новых поставщиков. По словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, Молдавия задолжала за газ в общей сложности $709 млн. При этом он подчеркнул, что если не будет произведена оплата за топливо и подписан новый контракт с 1 декабря этого года, поставки в Молдавию будут остановлены.

В свою очередь Федерация работодателей Украины (ФРУ) потребовала от руководства страны признать, что в энергетике начался кризис «уровня чрезвычайной ситуации», и принять срочные меры для борьбы с ним. ФРУ назвали текущий уровень цен на энергоносители «убийственным» для украинской промышленности. По оценкам организации, в октябре из-за рекордно высокой стоимости газа убыточными станут 91% украинских компаний, в себестоимости продукции которых доля газа превышает семь процентов. В ноябре их количество может дойти до «катастрофических» 96%.
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