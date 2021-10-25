Президент Абхазии отправился в Москву

Президент Абхазии Аслан Бжания в понедельник, 25 октября, отправился с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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«Глава государства проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации», — указано в сообщении.

Это второй визит абхазского лидера в российскую столицу за октябрь. В начале месяца он переговорил с российскими политиками относительно социально-экономического развития и газификации страны, финансирования модернизации вооруженных сил, а также восстановления воздушного сообщения с Абхазией.

Ранее сообщалось, что Бжания поручил правоохранительным органам усилить меры по обеспечению безопасности туристов после того, как в одном из городов республики пострадали и погибли россияне.