Умер актер фильма "Ва-банк" Кшиштоф Кершновский

В возрасте 70 лет умер известный польский актер Кшиштоф Кершновский. Он был очень популярен в Советском союзе после роли Нуты в фильмах режиссер Юлиуша Махульского «Ва-банк» (1981) и «Ва-банк II, или Ответный удар» (1984), сообщает телеканал «360».

Фото: Кино-театр.ру/kino-teatr.ru Кино-театр.ру/kino-teatr.ru

О смерти Кершновского сообщило актерское объединение teatr tm. Его коллеги написали в Facebook, что не ожидали скорого прощания и им сложно выразить свои чувства.

Кершновский также сыграл в фильмах «Человек из мрамора» (1977), «Киллер» (1997), и «Суперпродукция» (2002).