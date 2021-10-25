В Конгрессе предложили новый метод давления на Россию

Исследовательская служба Конгресса США предложила новый метод снижения влияния России — через уменьшение интереса на мировом рынке к российскому оружию. Аналитики выступили за разработку новых механизмов, после введения которых ОПК России будет испытывать сложности, что приведёт к её дальнейшей изоляции. Подробности доклада о планах, которые служба готова разрабатывать, опубликовал телеканал RT.

Фото: danielmennerich/flickr.com danielmennerich/flickr.com

Каких стратегий могут придерживаться США, чтобы сделать российское оружие менее привлекательным? В какой мере мы должны предлагать экспорт собственных вооружений странам, рассматривающим возможность приобретения российского оружия? — основные вопросы, озвученные в документе.

По мнению экспертов, подготовивших доклад, вооружение является основным средством продвижения внешнеполитических интересов России. Именно с его помощью Москва ослабляет влияние Вашингтона на мировой арене.

Ряд американских конгрессменов выразил мнение, что благодаря продажам оружия Россия ведёт «агрессивную и злонамеренную деятельность», а также способствует разжиганию региональных конфликтов.

При этом введённые против РФ санкции показывают пока свою неэффективность. Ограничительные меры только способствуют росту негативного отношения у стран-импортёров и наносят репутационный ущерб Вашингтону. Это связано с тем, что достаточно большое количество государств предпочитают приобретать российское оружие, поэтому отказаться от него сразу они не смогут.