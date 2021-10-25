Возлюбленная Саакашвили рассказала о знакомстве с его матерью

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько рассказала о знакомстве с матерью экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По словам Ясько, их отношения с Саакашвили не были тайной. Об этом она заявила в интервью украинскому изданию «Гордон».

Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine facebook.com/lisayasko.ukraine

Я знакома со старшим сыном, с мамой Михаила, с [остальными членами] семьи, с дядей Михаила. Мы не раз виделись. Это не было секретом, — сказала депутат.

Она отметила, что познакомилась с семьёй политика ещё до его отъезда в Грузию. По словам Ясько, видеозапись, где она и Саакашвили раскрыли свои отношения, не стала сюрпризом для родных экс-президента.

Депутат также сообщила, что виделась с матерью Саакашвили Аласанией на территории Грузии после ареста политика. Ясько заявила, что обеспокоена состоянием женщины.

Конечно же, я переживаю за её состояние и здоровье, потому что, когда такое происходит с твоим сыном, с близким человеком, это очень тяжело, — подчеркнула пассия Саакашвили.

Саакашвили пересёк границу Грузии 1 октября. После этого они с Елизаветой Ясько раскрыли подробности своих отношений. По прибытии на родину политик был арестован, он проходит по нескольким уголовным делам. Власти неоднократно предупреждали Саакашвили об аресте сразу после пересечения границы.