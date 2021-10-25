Пока вы спали: альтернатива «Газпрому» и миграция россиян

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Молдавия ищет альтернативных поставщиков газа

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Власти Молдавии не сошлись в цене на газ с российским «Газпромом» и намерены найти новых поставщиков. При этом газовый контракт между сторонами истек в сентябре, был продлен на октябрь, но заключение нового соглашения пока под вопросом, пишет «Коммерсант».

По словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, Молдавия задолжала за газ в общей сложности $709 млн. При этом он подчеркнул, что если не будет произведена оплата за топливо и подписан новый контракт с 1 декабря этого года, поставки в Молдавию будут остановлены.

В России задумались о климатической миграции

Зампред правительства Виктория Абрамченко заявила, что кабмин к концу года закончит работу над десятью отраслевыми планами адаптации к изменению климата. Также, по ее словам, страна должна подготовиться и к миграции, которую вызовет глобальное потепление, сообщают «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что в России уже наблюдается миграция экологического характера. В частности, люди переезжают из районов с загрязненной окружающей средой в более чистые. Также россияне меняют северные регионы на южные из-за более благоприятного климата. При этом пока нет четкого определения климатической миграции.

Долговая нагрузка россиян выросла до 35% от дохода

Уровень долговой нагрузки россиян за первые шесть месяцев текущего года увеличился с 27% до 35% от их дохода. Об этом свидетельствуют данные «Карты кредитной активности» проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков», которые приводят «Известия».

Наиболее закредитованными регионами страны стали Республики Тыва (78%), Калмыкия (64%) и Ленинградская область (50%). При этом эксперты отмечают, что россияне стали дисциплинированнее платить по своим кредитным обязательствам и доля просроченной задолженности снизилась с 4,5% до 4,2%. Однако тревожной тенденцией они назвали рост размера микрозаймов.

Аэропорты приостановили работу из-за новых требований к безопасности

Участники авиарынка обратились в Минтранс с просьбой как можно скорее пересмотреть требования к безопасности малых аэропортов, так как из-за невозможности выполнить их перестали работать посадочные площадки в четырех регионах. Об этом сообщает «Коммерсант».

Новые требования заработали с 5 октября и предусматривают оснащение аэропортов оборудованием для видеомониторинга территорий и досмотра багажа, системами оповещения и сигнализацией. После их введения полетные площадки в Забайкалье, на Алтае, в Иркутской и Томской областях приостановили свою работу. Ассоциация «Аэропорт» призвала Минтранс смягчить требования.

Российские регионы готовятся к ковидным каникулам

В 75 субъектах России вынужденные каникулы продлятся с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы-лидеры по заболеваемости - Москва, Подмосковье, Нижегородская и Саратовская области - введут нерабочие дни раньше, чтобы быстрее прервать цепочки распространения коронавируса, пишут «Известия».