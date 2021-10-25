Елизавета II возобновит участие в официальных мероприятиях

Королева Великобритании Елизавета II, которая по рекомендации врачей провела ночь на 21 октября в больнице, намерена возобновить "на нынешней неделе" участие в официальных мероприятиях. Об этом сообщает в понедельник газета Daily Mail со ссылкой на источник в королевском дворе.

Фото: © Jane Barlow/PA via AP © Jane Barlow/PA via AP

95-летняя королева "хотела бы вернуться к выполнению официальных обязанностей в ближайшие несколько дней после того, как провела ночь в больнице" для медосмотра, сказал он изданию. Елизавета II "готова вернуться к работе на этой неделе", добавил источник.

Видео дня

Приоритетом Ее Величества остается возможность возглавить королевскую семью на предстоящей в Глазго 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. По словам помощников Елизаветы II, медосмотр был проведен только "в качестве меры предосторожности", а сейчас королева отдыхает в Виндзорском замке.

Первая за много лет госпитализация монарха произошла, как подчеркивает газета, после насыщенной событиями недели. 19 октября Елизавета II по случаю проведения в Лондоне Глобального инвестиционного саммита принимала в Виндзорском замке представителей крупного бизнеса и политических деятелей из разных стран мира. На мероприятии, в частности, присутствовали основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс и спецпосланник президента США по климату Джон Керри.

20 октября Елизавета II, которая является самым долго правящим из ныне царствующих монархов, отменила визит в Северную Ирландию по совету врачей, которые рекомендовали ей провести ближайшие дни в спокойном режиме. Как указывалось в заявлении Букингемского дворца, Ее Величество "неохотно приняла" данный совет. По информации британских СМИ, решение монарха отказаться от поездки в Ольстер не связано с пандемией COVID-19.