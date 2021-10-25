Появилось видео из Судана, где произошел военный переворот

Военные в Судане взяли под контроль здание гостелерадио в Хартуме . Об этом сообщает Telegram -канал «Говорит Москва», опубликовавший кадры с места событий в восточноафриканской стране.

Ранее стало известно, что военные увезли премьера Судана Абдаллу Хамдука в неизвестном направлении, о чем заявили в Министерстве информации. Помещенный под домашний арест глава суданского правительства призывал граждан выйти на улицы и поддержать революцию. В Министерстве информации предполагают, что на политика оказывают давление военные. В ведомстве также сообщают о задержании ряда министров и чиновников.