Президент Туркмении подарил главе Казахстана чистокровного жеребца

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе встречи в Ашхабаде подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чистокровного ахалтекинского жеребца. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

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"В ходе посещения конного комплекса в Ашхабаде президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чистокровного ахалтекинского жеребца. Кроме того, главе нашего государства подарили щенка туркменского тазы", - написал Уали на своей странице в Facebook.

Ранее пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Токаев, прибывший с государственным визитом в Туркмению, вместе с Бердымухамедовым посетил ипподром Ахалтекинского конного комплекса. Он ознакомился с коллекцией лошадей президента Туркмении и посмотрел шоу конных наездников.