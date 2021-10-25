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Президент Туркмении подарил главе Казахстана чистокровного ахалтекинского жеребца

ТАССиещё 1
58 минут назад

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе встречи в Ашхабаде подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чистокровного ахалтекинского жеребца. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

Президент Туркмении подарил главе Казахстана чистокровного жеребца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе посещения конного комплекса в Ашхабаде президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чистокровного ахалтекинского жеребца. Кроме того, главе нашего государства подарили щенка туркменского тазы", - написал Уали на своей странице в Facebook.

Ранее пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Токаев, прибывший с государственным визитом в Туркмению, вместе с Бердымухамедовым посетил ипподром Ахалтекинского конного комплекса. Он ознакомился с коллекцией лошадей президента Туркмении и посмотрел шоу конных наездников.

Ахалтекинская лошадь - верховая порода лошадей, выведенная на территории современной Туркмении предположительно около 5 тыс. лет назад. Относится к числу чистокровных пород, так как является эталонной верховой лошадью и на протяжении 5 тыс. лет не имела скрещиваний с другими породами.

В мире,Гурбангулы Бердымухамедов,
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