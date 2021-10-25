Глава Суверенного совета Судана объявил ЧП в стране

Председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение и роспуск совета и кабинета министров страны. Об этом сообщает Palsawa.

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Он заявил, что вооруженные силы страны продолжат демократический переход до передачи власти гражданскому правительству. Аль-Бурхан добавил, что ряд пунктов действующей с 2019 года конституционной декларации перестают иметь силу.

По его словам, «подстрекательства к хаосу со стороны политических сил» угрожали Судану.

Утром 25 октября военные арестовали нескольких членов правительства, в том числе премьер-министра Абдаллу Хамдука. После этого он призвал жителей выходить на улицу, чтобы защитить революцию. Сейчас на улицах суданской столицы беспорядки, люди жгут покрышки, строят баррикады, зафиксированы стычки с военными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».