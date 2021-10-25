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Военный переворот в Судане связали с отказом от российской базы

Алиса Селезнёва
1 час назад

Военные поместили премьер-министр страны Абдаллу Хамдука под домашний арест, задержаны также губернатор Хартума и четыре министра. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По данным издания, уже известно, что среди задержанных министры связи, информации, финансов и промышленности, представитель правящего в стране Суверенного совета и губернатор. При этом военные перекрыли все въезды в столицу, задержания чиновников продолжаются.

В свою очередь противники силового захвата власти в Судане начали выходить на улицы и жечь покрышки. В столице страны отключены мобильная и стационарная связь, отсутствует интернет.

При этом ранее Судан заявил о пересмотре соглашения о создании в стране военной базы России призванной «поддержать мир и стабильность в регионе». Переходное правительство Судана инициировало перепроверку договоренностей с Россией о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на берегу Красного моря. При этом Хартум уверял, что пересмотр связан с рутинными процессами и опровергал возможное давление США.

Судан попросил у России денег за строительство военной базы

В свою очередь эксперт Российского совета по международным делам и колумнист Al-Monitor Кирилл Семенов отмечал, что вопрос о военном сотрудничестве с Россией уже был бы решен, если бы не позиция США, к которой прислушивались власти Судана. Он не исключил, что процесс пересмотра будет затянут, а потом в Хартуме просто тихо откажутся от договоренностей.
В мире,Видео,Кирилл Семенов,
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