Военные поместили премьер-министр страны Абдаллу Хамдука под домашний арест, задержаны также губернатор Хартума и четыре министра. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По данным издания, уже известно, что среди задержанных министры связи, информации, финансов и промышленности, представитель правящего в стране Суверенного совета и губернатор. При этом военные перекрыли все въезды в столицу, задержания чиновников продолжаются.

В свою очередь противники силового захвата власти в Судане начали выходить на улицы и жечь покрышки. В столице страны отключены мобильная и стационарная связь, отсутствует интернет.

При этом ранее Судан заявил о пересмотре соглашения о создании в стране военной базы России призванной «поддержать мир и стабильность в регионе». Переходное правительство Судана инициировало перепроверку договоренностей с Россией о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на берегу Красного моря. При этом Хартум уверял, что пересмотр связан с рутинными процессами и опровергал возможное давление США.