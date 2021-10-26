В Италии уличили НАТО в попытках спровоцировать Россию

С помощью заявлений об Украине НАТО и США пытаются спровоцировать Россию на ответную реакцию, чтобы усилить дипломатическую конфронтацию между Западом и Москвой. Такой оценкой в беседе с «Лентой.ру» поделился итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

Фото: Ints Kalnins / Reuters Ints Kalnins / Reuters

Политолог также уличил альянс в попытках оправдать в глазах западных СМИ свои усилия по наращиванию военного присутствия в Восточной Европе. «Заявления по Украине преследуют именно эту цель: обострить отношения между Киевом и Москвой», — подчеркнул он.

При этом Грациани предположил, что по крайней мере в среднесрочной перспективе НАТО заинтересовано скорее в наращивании и укреплении своей военной инфраструктуры на Украине, нежели в предоставлении ей полноценного членства. «Присоединение Украины к НАТО в обозримом будущем может привести к непредсказуемому ответу Москвы, на который альянсу будет сложно эффектно отреагировать», — отметил политолог.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что России не стоит бояться вступления Украины в НАТО, поскольку первая в любом случае никак не может повлиять на этот процесс. Он напомнил, что альянс является оборонительным союзом, добавив, что Киев имеет право выбирать свою траекторию развития.