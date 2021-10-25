Появилось видео жесткого задержания пьяного португальца в Германии

Полиция Германии задержала пьяного 25-летнего мужчину из Португалии, который приставал к прохожим в городе Пфорцхайм. Видео появилось на портале «Life.ru».

На кадрах видно, как нарушителя повалили на землю и надавили коленом на шею. Также слышны крики и стоны мужчины. Пресс-атташе городской полиции Дирк Вагнер заявил, что проводится проверка, которая установит правомерность таких мер.