Литовский мэр подтвердил нарушение границы России

Мэр Клайпедского района Литвы Бронюс Маркаускас подтвердил, что нарушил российскую границу в Куршском заливе во время рыбалки. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Фото: Bronius Markauskas / Facebook Bronius Markauskas / Facebook

По словам Маркаускаса, он «случайно пересек границу российского государства во время рыбалки», после чего был задержан и оштрафован. Он сообщил, что уже едет домой. Чиновник извинился за инцидент и поблагодарил сотрудников консульства Литвы за оперативность и помощь.

«Я хороший рыбак, но, как оказалось, не проводник», — написал он.

Ранее в воскресенье национальное радио LRT со ссылкой на представителя министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене сообщило, что российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса и двух его друзей в Куршском заливе и обвинили в нарушении российской границы.