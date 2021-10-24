В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+22° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

Мэр Клайпедского района Литвы подтвердил нарушение границы России

Lenta.ru
32 минуты назад

Мэр Клайпедского района Литвы Бронюс Маркаускас подтвердил, что нарушил российскую границу в Куршском заливе во время рыбалки. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Литовский мэр подтвердил нарушение границы России
Фото: Bronius Markauskas / FacebookBronius Markauskas / Facebook

По словам Маркаускаса, он «случайно пересек границу российского государства во время рыбалки», после чего был задержан и оштрафован. Он сообщил, что уже едет домой. Чиновник извинился за инцидент и поблагодарил сотрудников консульства Литвы за оперативность и помощь.

«Я хороший рыбак, но, как оказалось, не проводник», — написал он.

Ранее в воскресенье национальное радио LRT со ссылкой на представителя министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене сообщило, что российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса и двух его друзей в Куршском заливе и обвинили в нарушении российской границы.

Российские пограничники задержали мэра района Литвы за нарушение

Позже представитель главы МИД Литвы сообщила, что литовцы переданы балтийской республике и вернулись на родину. Вместе с тем она не опровергла и не подтвердила информацию СМИ о том, что среди задержанных был мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас.

В мире,МИД,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители