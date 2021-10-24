Медведчук дал совет Зеленскому по переговорам с Путиным

Главой задачей для Украины в вопросе экономики должно быть восстановление торгово-экономических отношений с Россией и странами СНГ. Об этом заявил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в интервью, опубликованном в воскресенье на сайте организации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Восстановление торгово-экономических отношений с Россией и с СНГ является первоочередной задачей для экономики страны. А реализация этой первоочередной задачи для экономики страны это повышение уровня экономики, а значит, и повышение уровня жизни граждан в Украине", - сказал он.

По мнению политика, на очных встречах с президентом РФ Владимиром Путиным украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо решать совместные проблемы в экономике, в том числе поднимать вопросы мира в Донбассе, поскольку "без России этого сделать нельзя".

"Надо садиться, надо разговаривать и надо договариваться. Это единственный рецепт. Он является, на мой взгляд, безальтернативным. У нас нет других источников для того, чтобы мы могли обеспечить нормальную жизнь страны и людей, исходя из того, что мы можем этого добиться, в том числе и энергетического обеспечения за счет альтернативных ресурсов", - подчеркнул он.

Медведчук отметил, что в настоящее время отношения между Украиной и Россией находятся в реальном тупике, со многими негативными последствиями, прежде всего, для украинцев и страны в целом.