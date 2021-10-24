В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+21° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

Медведчук назвал восстановление отношений с РФ и СНГ главной задачей Киева в экономике

ТАСС
18 минут назад

Главой задачей для Украины в вопросе экономики должно быть восстановление торгово-экономических отношений с Россией и странами СНГ. Об этом заявил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в интервью, опубликованном в воскресенье на сайте организации.

Медведчук дал совет Зеленскому по переговорам с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Восстановление торгово-экономических отношений с Россией и с СНГ является первоочередной задачей для экономики страны. А реализация этой первоочередной задачи для экономики страны это повышение уровня экономики, а значит, и повышение уровня жизни граждан в Украине", - сказал он.

По мнению политика, на очных встречах с президентом РФ Владимиром Путиным украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо решать совместные проблемы в экономике, в том числе поднимать вопросы мира в Донбассе, поскольку "без России этого сделать нельзя".

"Надо садиться, надо разговаривать и надо договариваться. Это единственный рецепт. Он является, на мой взгляд, безальтернативным. У нас нет других источников для того, чтобы мы могли обеспечить нормальную жизнь страны и людей, исходя из того, что мы можем этого добиться, в том числе и энергетического обеспечения за счет альтернативных ресурсов", - подчеркнул он.

Медведчук отметил, что в настоящее время отношения между Украиной и Россией находятся в реальном тупике, со многими негативными последствиями, прежде всего, для украинцев и страны в целом.

На Украине предложили вдвое перекрыть поставки по «Северному потоку — 2»

Зеленский заявил в интервью украинскому телеканалу ICTV, которое транслировалось 18 октября, что он готов к встрече с президентом России в любом формате. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 17 октября заявил, что перспектива контактов Москвы и Киева на высшем уровне пока не просматривается, поскольку не меняются модальности и статус предыдущих договоренностей. Кроме того, по его словам, причина также в том, что Киев взял курс на выход из Минских соглашений.

В мире,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Виктор Медведчук,Владимир Путин,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители