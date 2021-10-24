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СМИ назвали виновника трагедии с участием Болдуина на съемках фильма

Елена Прошина
20 минут назад

Сотрудник, который готовил бутафорское оружие для актера Алека Болдуина в день трагедии на съемках фильма «Ржавчина», подменял штатного реквизитора. Об этом сообщает The New York Post.

Назван виновник трагедии с участием Болдуина
Фото: ReutersReuters

В день трагедии, 21 октября, сотрудник, отвечавший за оружие Болдуина на съемках, заменял постоянного реквизитора. Ранее утром того же дня как минимум шесть сотрудников съемочной группы отказались работать в связи с небезопасными условиями труда на съемочной площадке. Среди них был и реквизитор, отвечавший за оружие. Ему спешно нашли временную замену. Имя подменного реквизитора не раскрывается.

Сообщается, что трагедия произошла примерно через шесть часов после забастовки части съемочной группы.

Напомним, что на съемках вестерна «Ржавчина» в штате Нью-Мексико Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором вместо холостых оказались боевые патроны. Выстрелом была смертельно ранена кинооператор Галина Хатчинс. Режиссер фильма Джоэл Соуза получил несерьезное ранение.

Издание сообщает, что во время звонка о произошедшем в службу 911 оператор услышал в трубке, как сценарист фильма Мэми Митчелл обвиняет в инциденте помощника режиссера Дэвида Холлса. Последний обычно отвечал за безопасное обращение с оружием на съемочной площадке.

В мире,Алек Болдуин,
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