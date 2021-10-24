Назван виновник трагедии с участием Болдуина

Сотрудник, который готовил бутафорское оружие для актера Алека Болдуина в день трагедии на съемках фильма «Ржавчина», подменял штатного реквизитора. Об этом сообщает The New York Post.

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В день трагедии, 21 октября, сотрудник, отвечавший за оружие Болдуина на съемках, заменял постоянного реквизитора. Ранее утром того же дня как минимум шесть сотрудников съемочной группы отказались работать в связи с небезопасными условиями труда на съемочной площадке. Среди них был и реквизитор, отвечавший за оружие. Ему спешно нашли временную замену. Имя подменного реквизитора не раскрывается.

Сообщается, что трагедия произошла примерно через шесть часов после забастовки части съемочной группы.

Напомним, что на съемках вестерна «Ржавчина» в штате Нью-Мексико Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором вместо холостых оказались боевые патроны. Выстрелом была смертельно ранена кинооператор Галина Хатчинс. Режиссер фильма Джоэл Соуза получил несерьезное ранение.