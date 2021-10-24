В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+15° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

Космонавты рассказали о попытках «киноэкипажа» что-нибудь сломать МКС

Ювелина Бернст
27 минут назад

Космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров рассказали, как помогли актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко адаптироваться на МКС, не позволив им ничего сломать на станции. Об этом пишет ТАСС.

Космонавты рассказали о попытках «киноэкипажа» что-нибудь сломать МКС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В фильме «Вызов. Первые в космосе» на Первом канале Новицкий рассказал, что «попытки были», так как человек, впервые попавший на МКС и начавший работать очень активно требует большего внимания к себе, чем космонавт, который постепенно проходит адаптацию и вливается в работу.

Шипенко добавил, что часто бился головой на МКС, поэтому шлем, который ему выдали, «очень пригодился».

С 5 по 17 октября Шипенко и Пересильд вместе с Новицким совершили первую в истории киноэкспедицию в космос, где сняли фильм «Вызов».

Ранее Шипенко и Пересильд в эфире «Вечернего Урганта» рассказали о том, как отказала техника. Как сказал Шипенко, он уже видел солнечные батареи МКС в иллюминаторе, когда отказала автоматическая система стыковки к МКС. В этот момент он снимал фильм. Для режиссера и актрисы это оказалось нервным моментом. Однако ситуация закончилась благополучно, так как Шкаплеров произвел стыковку в ручном режиме.

В мире,Петр Дубров,Клим Шипенко,Антон Шкаплеров,Олег Новицкий,Юлия Пересильд,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители