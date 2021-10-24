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Украина выдвинула новые требования к России по Крыму

Газета.Ruиещё 1
13 минут назад

Официальный представитель МИД Украины Олен Николенко потребовал от России выполнять свои "обязательства" в отношении крымчан. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Украина выдвинула новые требования к России по Крыму
Фото: ReutersReuters

Николенко подчеркнул, что Россия не может "запретить общаться жителям Крыма и Донбасса с украинскими властями".

"Но Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров нормандского формата", — отметил Николенко.

Он потребовал от правительства России "обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса", например, защиту от коронавирусной инфекции и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.

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Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство планирует найти техническое решение, которое позволит обеспечить коммуникацию людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, со всеми органами украинской власти. Он отметил, что представителям министерства цифровой трансформации поручили создать проект, задача которого состоит в разработке и обустройстве инфраструктуры на КПП въезда-выезда.

В мире,Алексей Данилов,МИД,Правительство РФ,ОБСЕ,
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