Украина выдвинула новые требования к России по Крыму

Официальный представитель МИД Украины Олен Николенко потребовал от России выполнять свои "обязательства" в отношении крымчан. Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Николенко подчеркнул, что Россия не может "запретить общаться жителям Крыма и Донбасса с украинскими властями".

"Но Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров нормандского формата", — отметил Николенко.

Он потребовал от правительства России "обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса", например, защиту от коронавирусной инфекции и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.