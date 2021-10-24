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Защита Саакашвили предупредила о подготовке властями Грузии его убийства

Lenta.ru
39 минут назад

Грузинские власти намерены ликвидировать бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом заявил его адвокат, гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия, сообщает портал «Новости Грузия»

В Грузии сообщили о подготовке убийства Саакашвили
Фото: ТАССТАСС

Он предупредил о подготовке ликвидации Саакашвили и отметил, что местом убийства политика может стать тюремная больница, куда его в ближайшее время перевезут из Руставской тюрьмы. По словам Гварамии, власти Грузии намерены имитировать там бунт заключенных, итогом которого станет смерть экс-президента.

Появилось видео с задержанным Саакашвили

Адвокат потребовал, чтобы Саакашвили перевели в многопрофильную клинику, где он будет находиться в безопасности и сможет получить необходимую помощь, которую ему не способны оказать в тюремной больнице. При этом защитник обратил внимание на существующий риск остановки сердца бывшего грузинского лидера.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В стране он был заочно осужден на девять лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В октябре политик вернулся в республику после восьми лет эмиграции и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Оказавшись в тюрьме, Саакашвили объявил голодовку и отказался от экстрадиции на Украину, гражданином которой он является.
В мире,Валерий Гелашвили,Михаил Саакашвили,МВД,
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