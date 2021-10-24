В Грузии сообщили о подготовке убийства Саакашвили

Грузинские власти намерены ликвидировать бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом заявил его адвокат, гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия, сообщает портал «Новости Грузия»

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Он предупредил о подготовке ликвидации Саакашвили и отметил, что местом убийства политика может стать тюремная больница, куда его в ближайшее время перевезут из Руставской тюрьмы. По словам Гварамии, власти Грузии намерены имитировать там бунт заключенных, итогом которого станет смерть экс-президента.

Адвокат потребовал, чтобы Саакашвили перевели в многопрофильную клинику, где он будет находиться в безопасности и сможет получить необходимую помощь, которую ему не способны оказать в тюремной больнице. При этом защитник обратил внимание на существующий риск остановки сердца бывшего грузинского лидера.