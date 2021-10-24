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На Украине ликвидировали управляемую из России преступную группировку

Lenta.ru
23 минуты назад

В Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали членов организованной преступной группировки (ОПГ), которой управляли из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На Украине ликвидировали управляемую из России ОПГ
Фото: ТАССТАСС

По данным силовиков, ликвидированную группировку из 50 человек координировали «воры в законе» сухумо-кутаисского клана, часть из которых находится на территории России.

Отмечается, что ОПГ удалось создать на Украине разветвленную сеть ячеек. Их участники запугивали граждан, терроризировали предпринимателей и занимались рэкетом. На своих жертв злоумышленники оказывали психологическое давление, угрожали им физической расправой и применяли насилие.

Полученные таким образом денежные суммы лидеры группировки направляли в воровскую кассу и на поддержку осужденных сподвижников, находящихся в местах лишения свободы.

В СБУ сообщили по продолжении следственно-оперативных действий, в ходе которых правоохранители рассчитывают привлечь к ответственности других участников банды.

Ранее в Харьковской области сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) обнаружили в поле с подсолнухами двух криминальных авторитетов, одним из которых оказался вор в законе по кличке Леван Гальский.

В мире,СБУ,
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