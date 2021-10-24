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Губернатор иранской провинции на инаугурации получил пощечину. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Во время инаугурации нового губернатора северо-западной провинции Ирана бригадного генерала Абедина Хоррама на сцену поднялся неизвестный мужчина и ударил чиновника по лицу. Об этом сообщает "360".

Через несколько секунд сотрудники службы безопасности утащили нападавшего за сцену. По данным The Guardian, Хоррам служил в Революционной гвардии страны, и однажды был похищен повстанческими отрядами в Сирии. После инцидента губернатор обратился к встревоженным зрителям.

«Я не хотел об этом говорить, но, когда в Сирии попал в заложники, меня избивали по 10 раз в день. Они приставляли к моей голове заряженное оружие. Этот человек такой же враг, как и они. Но я прощаю его», — заявил Хоррам.

Губернатор заявил, что не знает мужчину, который на него напал. Однако иранские СМИ утверждают, что это был член корпуса «Стражи Ашура», которым руководил Хоррам. Сообщается, что причиной нападения стали «личные причины», но без подробностей.

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