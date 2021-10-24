Болдуина обвинили в нарушении правила обращения с оружием

Голливудский консультант по огнестрельному оружию Брайан Карпентер рассказал, что актер Алек Балдуин нарушил правило №1 при обращении с оружием. Об этом пишет New York Post.

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Эксперт рассказал, что актер, который случайно убил своего оператора на съемках фильма «Ржавчина», не должен был направлять пистолет на другого человека, даже если считал, что это безопасно.

«Заряженное или разряженное оружие никогда нельзя нацеливать на другого человека… Оружие всегда заряжено. Даже если это не так, относитесь к нему так, будто оно заряжено», - сказал Брайан Карпентер.

Он отметил, что в целях безопасности все боевое огнестрельное оружие, используемое в теле- и кинопроизводстве, обычно нацелено на манекен, а не на оборудование, актеров или команду.

Трагедия произошла в минувший четверг на съемочной площадке кинокартины «Ржавчина» в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. 63-летний Болдуин выстрелил из пистолета и убил 42-летнего оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера фильма Джоэла Соуза.

СМИ сообщают, что Болдуин достал пистолет, когда оператор и режиссер стояли рядом и смотрели в монитор, корректируя кадры. Актер спрятал оружие в кобуру, потом вновь достал его и выстрелил. Пуля смертельно ранила оператора, прошла навылет и ранила режиссера

Несколько источников, связанных с производством фильма, сообщили изданию TMZ, что из пистолета до съемок стреляли в нерабочее время. Это объясняет, как боевой патрон попал в патронник.

Другой источник, который был на съемочной площадке, сообщил изданию, что, когда прибыли полицейские, они обнаружили боевые патроны и холостые патроны, хранящиеся в одном месте.