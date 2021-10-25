Путин поздравил Мирзиёева с победой на выборах президента Узбекистана

Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах президента Узбекистана. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора собеседники подтвердили взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие комплекса российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Путин также направил Мирзиёеву поздравительную телеграмму. В ней российский лидер отметил, что "итоги голосования в полной мере подтвердили его высокий политический авторитет" и поддержку народом выбранного курса, который направлен на социально-экономическое развитие республики и защиту ее интересов на международной арене.