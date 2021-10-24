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Байден побил антирекорд президентов США, установленный Обамой

Майк Габриелян
26 минут назад

Рейтинг одобрения президента Джо Байдена снизился за первые девять месяцев его президентства больше, чем у любого другого президента США с 1945 года. Это показал новый опрос Gallup, пишет The Telegraph.

Байден побил антирекорд президентов США, установленный Обамой
Фото: ReutersReuters

Результаты демонстрируют, что популярность Байдена упала на 11,3 процентных пункта (с 56% до 44,7%).

Байден побил антирекорд Барака Обамы. За первые девять месяцев президентства рейтинг одобрения Обамы рухнул на 10,1 процентных пункта.

Для сравнения, популярность Дональда Трампа снизилась всего на 4,4 процентных пункта за первые девять месяцев правления.

По данным The Telegraph, популярность Байдена резко упала в июле, когда выросло число случаев коронавируса. Затем рейтинг рухнул из-за хаотичного ухода США из Афганистана в конце августа.

Летом прошлого года сообщалось, что Байден по популярности опережает Трампа на 15%.

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