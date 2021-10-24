В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

Таджикистан объявил о катастрофической ситуации в Афганистане

Lenta.ru
55 минут назад

В Афганистане складывается катастрофическая ситуация. Об этом заявил министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо, передает РИА Новости.

Стало известно о катастрофической ситуации в Афганистане
Фото: ReutersReuters

Он отметил, что такой вывод следует из ряда факторов: отсутствия легитимного и инклюзивного правительства, функционирующих механизмов государственной власти, а также систематического нарушения прав человека. По его утверждению, все вышеперечисленное ведет к дальнейшему превращению страны в рассадник международного терроризма, угрожающего безопасности и стабильности в регионе.

Мирзо также указал, что после вывода войск международной коалиции военно-политическая обстановка в Афганистане полностью деградировала.

В Кремле назвали пользу переговоров с талибами

18 октября стартовали совместные военные учения России и Таджикистана для отражения возможной агрессии со стороны Афганистана, власть в котором захватил «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России). Группировка Коллективных сил ОДКБ отработала проведение операции по локализации приграничного конфликта, связанного с попытками международных террористов проникнуть на территорию Таджикистана.

15 августа «Талибан» взял под контроль всю территорию Афганистана на фоне вывода американских войск из страны. Душанбе потребовал сформировать там инклюзивное правительство, в котором будут представлены все национальные меньшинства, и пригрозил не признавать кабинет министров, «сформированный путем угнетения». В свою очередь, «Талибан» обвиняет Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана.

В мире,Талибан,РИА Новости,
35
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители