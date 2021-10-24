У ряда привившихся AstraZeneca выявили редкое заболевание

Британское агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) сообщило, что одним из возможных побочных эффектов от вакцины от коронавируса AstraZaneca может оказаться синдром Гийена-Барре.
Синдром «был отмечен у некоторых людей, получивших вакцину AstraZaneca». При этом «эксперты утверждают, что преимущества вакцины перевешивают возможные побочные эффекты». Европейское агентство лекарственных средств также рассматривает синдром Гийена-Барре в качестве побочного эффекта вакцины. По данным на 31 июля, зарегистрировано 833 случая синдрома из 600 млн вакцинированных AstraZeneca, пишет Daily Mirror.
Напомним, вакцина от коронавируса производства Johnson & Johnson также повышает риск развития синдроме Гийена-Барре. Сам коронавирус также может привести к развитию синдрома.