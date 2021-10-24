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Лондон подтвердил синдром Гийена-Барре у ряда привившихся вакциной AstraZeneca

Деловая газета "Взгляд"
39 минут назад

Британское агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) сообщило, что одним из возможных побочных эффектов от вакцины от коронавируса AstraZaneca может оказаться синдром Гийена-Барре.

У ряда привившихся AstraZeneca выявили редкое заболевание
Фото: ReutersReuters

Синдром «был отмечен у некоторых людей, получивших вакцину AstraZaneca». При этом «эксперты утверждают, что преимущества вакцины перевешивают возможные побочные эффекты». Европейское агентство лекарственных средств также рассматривает синдром Гийена-Барре в качестве побочного эффекта вакцины. По данным на 31 июля, зарегистрировано 833 случая синдрома из 600 млн вакцинированных AstraZeneca, пишет Daily Mirror.

Синдром Гийена-Барре – редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях – к параличу. При синдроме Гийена-Барре иммунная система атакует нервные клетки, передает РИА «Новости». Вакцина разработана англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca plc, зарегистрированная в Великобритании, и Оксфордским университетом.

Напомним, вакцина от коронавируса производства Johnson & Johnson также повышает риск развития синдроме Гийена-Барре. Сам коронавирус также может привести к развитию синдрома.

В мире,Johnson & Johnson,РИА Новости,
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