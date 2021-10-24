В Раде заявили об апокалипсисе после слов Путина

Олег Волошин, депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», заявил, что слова президента России Владимира Путина о ракетах США на территории Украины — плохой знак для Киева. Такое мнение он выразил на своей странице в Facebook.

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По его словам, в украинских СМИ было много информации о том, что «стихия сломала зубец кремлевской стены». Волошин отметил, что вся эта ситуация навевает «апокалипсическое настроение». Особенно мрачно, по его мнению, становится на том моменте, когда Путин на заседании Валдайского клуба после сообщения о том, что под Харьковом могут появиться американские ракеты и без формального членства Украины в НАТО, спрашивает: «И что нам делать?». Волошин заявил, что на этом моменте внимательному наблюдателю «и так все понятно».

Ранее российский лидер на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» подчеркнул, что размещение иностранных военных баз на территории Украины запрещено конституцией страны. Однако разрешено размещение учебных центров, а страны НАТО, по словам Путина, «могут разместить все что угодно» под этим видом.