В Раде заявили об апокалипсисе после слов Путина

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин назвал плохим знаком для Киева слова президента России Владимира Путина о возможности появления ракет США на территории Украины. Об этом он написал в своем Facebook.

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"В наших СМИ было много (сообщений. — "Газета.Ru") о том, что стихия сломала зубец кремлевской стены. Кто видел видео, согласится, что апокалипсическое настроение в чем-то навевает.

Но еще больше такой эффект провоцирует просмотр момента, когда Владимир Путин на заседании Валдайского клуба после предположения о том, что и без формального членства Украины в НАТО под Харьковом могут появиться американские ракеты, эмоционально и очень по-русски спрашивает: "И что нам делать-то с этим? Ну, не мы ж туда лезем со своими ракетами, нам их под нос засовывают!" И потом уже гораздо спокойнее, но от этого даже мрачнее добавляет: "Конечно, это проблема", — заявил парламентарий.

Ранее Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что конституция Украины запрещает размещать на территории государства иностранные военные базы, "но учебные центры никто не запрещает", а под этим видом страны НАТО "могут все что угодно разместить".