«Может подоить корову»: как президент Хорватии отказалась от роскоши

Колинда Грабар-Китарович считается одной из самых знаменитых женщин в мире и одним из самых непритязательных лидеров. Она стала первой женщиной на посту президента Хорватии и самой молодой правительницей в истории страны. Одни сторонники восхищаются веселым нравом и открытостью Колинды, другие — называют ее королевой сердец и секс-бомбой в политике. В одном они сходятся наверняка — эта женщина отличается простотой и скромностью. Она может позволить себе любую роскошь, однако предпочитает летать экономклассом, отказывается смотреть футбольные матчи из VIP-ложи, ездит на общественном транспорте и покупает продукты на рынке. Об образе жизни бывшего президента Хорватии — в новом материале «Ленты.ру» из цикла о политических деятелях всех времен и народов.

Фото: Kamil Zihnioglu / AP Kamil Zihnioglu / AP

«Я — одна из вас»

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«Глупая блондинка с огромным бюстом», — писали о Колинде Грабар-Китарович хорватские либеральные СМИ, когда во время избирательной кампании 2015 года она заговорила о патриотизме, семейных и христианских ценностях. Через некоторое время она победила на выборах, набрав во втором туре 50,42 процента голосов избирателей. Новому президенту на тот момент было 46 лет.

Вначале многие отнеслись к женщине во главе государства с предубеждением. Однако она быстро завоевала сердца хорватов: «Я — одна из вас, я буду вашим голосом», — заверила Колинда. Свое обещание она сдержала

Многие жители страны убедились, что блондинка с карими глазами и красивой улыбкой стала поистине народным президентом: в ней не было закрытости, холодности или камерности. Некоторые и вовсе считали, что у политика не бывает плохого настроения, поскольку она все время смеется. Колинда ходила в пиццерию Basta в центре Загреба, покупала продукты на рынке, спокойно ездила в общественном транспорте или на минивэне без мигалок.

Бывший президент и по сей день может спокойно подойти к туристам, запросто сфотографироваться с горожанами. Она любит походы в горы и активно занимается спортом, в свободное время смотрит фильмы с детьми и мужем, а едят они при этом попкорн, приготовленный в микроволновке. Грабар-Китарович признается, что в ее плейлисте есть несколько песен, которые ее вдохновляют: Bitch («Стерва») в исполнении Мередит Брукс и хорватская песня Эмины Арапович Vucica («Волчица»).

Даже недоброжелатели признают: Колинда всегда выглядит стильно. Она самостоятельно покупает одежду и признается, что может позволить себе наряды самых дорогих модных домов. При этом политик не любит спускать на них крупные суммы, поскольку помнит о том, что родилась в небогатой семье. «Считаю, что деньги, заработанные своим трудом, приносят больше удовлетворения, чем выигрыш в лотерею», — обычно говорит она.

Колинда предпочитает элегантные платья, классические костюмы и пальто, строгие юбки. Особенно любит марки отечественных модельеров — Greta Gudelj, Alexandra Dojсinoviс, Ivan Tandariс, Aleksandar Sekuljica, Vesna и Marija Milkovic из Etno butik Mara. Зачастую она просит авторов использовать этнические мотивы, кружево, вышивку, узоры. Иногда по ее заказу они наносят какое-нибудь слово: «отвага», «любовь» или же жизнеутверждающее «будь собой». Любимые цвета политика — красный, белый и черный.

«Мы подолгу ждали рейса, как и остальные фанаты»

Мировая популярность пришла к Колинде на мундиале, который проходил в России в 2018 году. Посетить матч ее лично пригласил президент Владимир Путин. Глава Хорватии стала одной из главных героинь чемпионата: весь мир облетели снимки, на которых она смотрит игру в Москве в компании российского и французского лидеров. Грабар-Китарович танцевала от радости, не скрывала своих эмоций от забитых голов. Когда команда Хорватии проиграла сборной Франции, на вручении кубков она сказала: «Это не по протоколу», — а затем обняла и расцеловала всех игроков, включая французов.

На другие игры по России Колинда ездила сама вместе с хорватскими коллегами: покупала билеты на чартерные рейсы и на стадионы. «Часто мы подолгу ждали рейса в аэропорту и проводили в полете всю ночь, как и остальные хорватские фанаты», — рассказывала потом она.

Игры президент смотрела с обычной трибуны вместе с другими футбольными болельщиками. «Мне хотелось показать, что я такая же болельщица, как и все, поддерживать команду в кругу фанатов на трибунах. Я надела футболку с национальной символикой. В VIP-зоне, где обычно принято носить длинные платья, в таком наряде находиться нельзя», — объяснила политик.

На последующих матчах своей сборной она появлялась в той же футболке, выделяясь тем самым среди других политиков в деловых костюмах.

Колинда признается, что старается лично посещать матчи национальной сборной не только по футболу, но и по баскетболу, и по водному поло. Такая любовь к спорту у нее с детства — она дружила в основном с мальчиками и с удовольствием гоняла с мячом.

Пацанка с детства

Многие называют историю Грабар-Китарович сказкой про Золушку. Женщина родилась в селе Лубарска, недалеко от хорватского города Риека. Как потом рассказывала политик, ее родители были довольно простыми людьми, окончили только начальную школу. Отец владел мясной лавкой, мать была домохозяйкой. Имя для дочери выбрали неожиданно: в то время популярная хорватская артистка Зденка Вучкович перепела популярный хит Люсиль Старр, который назывался «Колинда».

Большое влияние на становление девочки оказали бабушка с дедушкой, воспитавшие ее истинной католичкой и ярой патриоткой. Они пережили нападение на деревню итальянских фашистов в 1942 году, дед смог сбежать к партизанам, а бабушка попала в концлагерь. Освободившись из плена, она стала антифашисткой.

Отец Колинды мечтал о сыне, поэтому она росла настоящей пацанкой: ходила на охоту, стреляла из рогатки, играла в футбол. Сейчас в свободное время она до сих пор любит пострелять в тире

В школе Грабар-Китарович была отличницей, любила историю и иностранные языки, мечтала стать стюардессой или переводчицей. К настоящему времени она овладела английским, испанским, португальским языками, немного знает немецкий, итальянский и французский. Когда одаренная сельская девушка переехала в город, многие смеялись над ее деревенским произношением. Ей пришлось много заниматься, чтобы от него избавиться.

По окончании школы Колинда выиграла грант и уехала получать образование в США. Американской стипендии катастрофически не хватало, поэтому в свободное от учебы время ей приходилось работать прачкой. Вернувшись на родину и поступив в институт, она была няней и репетитором по английскому языку.

Со своим будущим мужем Яковом женщина познакомилась в 1989 году во время учебы в университете Загреба. Он учился на инженера, она на — специалиста по международным отношениям. Вначале у них родилась дочь Катарина, потом сын Лука. Именно благодаря Якову Колинда увлеклась политикой. Сейчас ее муж — бизнесмен и профессор университета — обычно предпочитает держаться в тени знаменитой супруги.

Политическая карьера Колинды началась в 1992 году. Сначала Грабар-Китарович стала советником департамента международного сотрудничества Министерства науки и технологии, потом советником в МИДе. В 2003 году она возглавила ведомство по вопросам европейской интеграции, еще через два года стала министром иностранных дел страны. С 2008 по 2011 год была послом Хорватии в США. В одном из интервью она как-то шутила: «Я одна из немногих дипломатов, кто может подоить корову».

Президент в бикини

Шесть лет назад интернет облетели снимки, на которых изображена привлекательная блондинка с пышными формами в бикини. Внешне она была очень похожа на хорватского президента, к тому же на тот момент Колинда как раз была в отпуске вместе с семьей. Многие стали писать, что главе государства, особенно придерживающейся строгого стиля в одежде, не стоило надевать столь откровенный купальник. Позже выяснилось, что это вовсе не Грабар-Китарович, а актриса Николь Остин, внешне очень похожая на Колинду. Потом в сеть попали настоящие фотографии главы государства в бикини — они вызвали не меньший ажиотаж. Купальник был скромнее, но фигура главы государства восхитила многих.

Фейки о Колинде появляются в сети регулярно. Так, СМИ писали, что она продала президентский самолет, а также 35 автомобилей Mercedes, на которых ездили правительственные чиновники. Вырученные деньги она якобы вернула в государственную казну, а также на 60 процентов сократила зарплаты консулам и послам. Впоследствии выяснилось, что это неправда. В стране вся власть принадлежит правительству, а не президенту единолично, поэтому у Грабар-Китарович просто не было таких полномочий.