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Госдеп США отнес россиян к «бездомным нациям»

Ura.Ru
9 минут назад

Госдеп США включил россиян в список «бездомных наций» («homeless nationalities»). Об этом говорится на официальном сайте департамента.

Госдеп США отнес россиян к «бездомным нациям»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как правило, бездомный заявитель на визу — это тот, кто является гражданином страны, в которой Соединенные Штаты не имеют консульского представительства или в которой политическая ситуация или ситуация в области безопасности являются достаточно нестабильными или неопределенными», — сообщается в документе. Помимо России в список попали еще 10 стран, передает «Царьград».

Как теперь россияне могут получить визу в США

Ранее стало известно, что США уволят 182 сотрудника дипмиссии в Москве и Екатеринбурге. Посольство США также прекратило выдачу россиянам неиммиграционных виз, пишет телеканал 360. Отказ США от выдачи виз прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает RT. Она заявила, что это вызывает сожаление.

В мире,Мария Захарова,МИД,Госдеп США,Царьград ТВ,Телеканал "360° Подмосковье",
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