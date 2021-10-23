Госдеп США отнес россиян к «бездомным нациям»

«Как правило, бездомный заявитель на визу — это тот, кто является гражданином страны, в которой Соединенные Штаты не имеют консульского представительства или в которой политическая ситуация или ситуация в области безопасности являются достаточно нестабильными или неопределенными», — сообщается в документе. Помимо России в список попали еще 10 стран, передает «Царьград».