В Латвии за сутки трижды обновился антирекорд по COVID-заболеваниям

За минувшие сутки в медучреждения Латвии попало рекордное количество больных COVID-19. Численность таких пациентов в больницах также обновила максимум. Об этом, со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения, сообщает издание Delfi.

Согласно данным за истекшие сутки, 206 новых пациентов с диагнозом коронавирус оказались в стационарах страны. Численность таких больных, находящихся в лечебных учреждениях, достигла 1277 человек. Последний антирекорд Латвии такого рода был зафиксирован на уровне 1257 зараженных.

Сообщается, что у 1123 пациентов фиксируется умеренная форма течения болезни. У 154 человек коронавирус протекает тяжело.

Таким образом, в Латвии установлено сразу три антирекорда в области заболеваемости COVID-19: по общему числу госпитализаций, по количеству новых пациентов стационаров за сутки и по количеству «тяжелых» больных.

Под данным издания, на текущий момент из больниц страны выписаны 16 872 пациента, перенесших COVID-19.