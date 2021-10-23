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Латвия за сутки установила три антирекорда по COVID-заболеваниям

Елена Прошина
57 минут назад

За минувшие сутки в медучреждения Латвии попало рекордное количество больных COVID-19. Численность таких пациентов в больницах также обновила максимум. Об этом, со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения, сообщает издание Delfi.

В Латвии за сутки трижды обновился антирекорд по COVID-заболеваниям
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно данным за истекшие сутки, 206 новых пациентов с диагнозом коронавирус оказались в стационарах страны. Численность таких больных, находящихся в лечебных учреждениях, достигла 1277 человек. Последний антирекорд Латвии такого рода был зафиксирован на уровне 1257 зараженных.

Сообщается, что у 1123 пациентов фиксируется умеренная форма течения болезни. У 154 человек коронавирус протекает тяжело.

Таким образом, в Латвии установлено сразу три антирекорда в области заболеваемости COVID-19: по общему числу госпитализаций, по количеству новых пациентов стационаров за сутки и по количеству «тяжелых» больных.

Под данным издания, на текущий момент из больниц страны выписаны 16 872 пациента, перенесших COVID-19.

Напомним, что сейчас в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации, локдаун и действует комендантский час

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