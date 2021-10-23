«Ужасный позор»: Актера возмутила трагедия с Болдуином во время съемок

Джон Эштон, актер, игравший второстепенную роль в фильме с Алеком Болдуином, который непреднамеренно застрелил оператора, прокомментировал произошедшую трагедию. Его слова приводит FoxNews.

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«Это ужасный позор. Я хотел бы, чтобы были приняты меры предосторожности, чтобы этого не произошло, - заявил Эштон.

74-летний Эштон должен был сыграть роль почтмейстера на заброшенной заставе в вестерне с участием Алека Болдуина под названием «Ржавчина».

Напомним, что в ходе съемок одной из сцен фильма Болдуину выдали пистолет, заряженный не холостыми, а боевыми патронами. Пуля от его выстрела нанесла смертельное ранение 42-летней оператору Галине Хатчинс. При этом 48-летний режиссер Джоэл Соуза получил незначительную рану.

Незадолго до инцидента часть съемочной группы уволилась из-за нарушений условий труда и правил техники безопасности на площадке. В частности, пистолет, задействованный в съемке, ранее несколько раз давал осечку. Из-за увольнения специалистов, оружие готовил спешно нанятый новый сотрудник, который не был членом профсоюза киноработников.