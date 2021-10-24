Выборы президента начались в Узбекистане

Избирательные участки, на которых граждане Узбекистана смогут отдать свой голос на выборах главы государства, открылись в республике в воскресенье в 08:00 по местному времени (06:00 мск).

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Голосование продлится до 20:00 (18:00 мск). Всего в республике создано 9 925 избирательных участков, еще около ста, включая выездные пункты, будут работать в диппредставительствах Узбекистана за рубежом. Центризбирком внес в Единый электронный список избирателей около 19,9 млн человек. При этом более 400 тыс. граждан приняли участие в досрочном голосовании, которое проходило с 14 по 20 октября.

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Для обеспечения безопасности МВД Узбекистана задействует более 53 тыс. своих сотрудников и представителей общественности. Граждан, которые придут на избирательные участки, будут проверять на предмет соблюдения карантинных ограничений и правил общественной безопасности. В связи с продолжающейся пандемией голосующим будут выдавать одноразовые маски, перчатки и дезинфицирующие средства для рук. Кроме того, на всех избирательных участках развернуты медпункты, в которых заняты более 21 тыс. медицинских работников.

Следить за ходом выборов будут порядка тысячи международных наблюдателей от СНГ, Парламентской ассамблеи СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других, а также 268 представителей из 41 государства. Освещать выборы аккредитованы 116 зарубежных и около 1,5 тыс. местных журналистов.

Экзитполы в стране не проводятся, а первую информацию о предварительных итогах ЦИК сообщит в понедельник утром. На подведение окончательных итогов у ЦИК есть время до 31 октября. Новый президент должен вступить в должность не позднее двух месяцев со дня голосования. Порог явки составляет 33%.