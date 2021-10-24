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Голосование на выборах президента началось в Узбекистане

ТАССиещё 3
35 минут назад

Избирательные участки, на которых граждане Узбекистана смогут отдать свой голос на выборах главы государства, открылись в республике в воскресенье в 08:00 по местному времени (06:00 мск).

Выборы президента начались в Узбекистане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Голосование продлится до 20:00 (18:00 мск). Всего в республике создано 9 925 избирательных участков, еще около ста, включая выездные пункты, будут работать в диппредставительствах Узбекистана за рубежом. Центризбирком внес в Единый электронный список избирателей около 19,9 млн человек. При этом более 400 тыс. граждан приняли участие в досрочном голосовании, которое проходило с 14 по 20 октября.

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Для обеспечения безопасности МВД Узбекистана задействует более 53 тыс. своих сотрудников и представителей общественности. Граждан, которые придут на избирательные участки, будут проверять на предмет соблюдения карантинных ограничений и правил общественной безопасности. В связи с продолжающейся пандемией голосующим будут выдавать одноразовые маски, перчатки и дезинфицирующие средства для рук. Кроме того, на всех избирательных участках развернуты медпункты, в которых заняты более 21 тыс. медицинских работников.

Следить за ходом выборов будут порядка тысячи международных наблюдателей от СНГ, Парламентской ассамблеи СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других, а также 268 представителей из 41 государства. Освещать выборы аккредитованы 116 зарубежных и около 1,5 тыс. местных журналистов.

Экзитполы в стране не проводятся, а первую информацию о предварительных итогах ЦИК сообщит в понедельник утром. На подведение окончательных итогов у ЦИК есть время до 31 октября. Новый президент должен вступить в должность не позднее двух месяцев со дня голосования. Порог явки составляет 33%.

Правом выдвигать кандидатов в президенты в Узбекистане обладают лишь политические партии, которых в настоящее время в республике пять. Старейшая из них - Народно-демократическая партия Узбекистана - выдвинула в президенты заместителя председателя своего политсовета Максуду Ворисову. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") и Экологическая партия выдвинули в президенты своих лидеров Бахрома Абдухалимова, Алишера Кодирова и Нарзулло Обломурадова. Самая многочисленная и влиятельная в республике Либерально-демократическая партия Узбекистана выдвинула своим кандидатом действующего президента Шавката Мирзиёева. На президентских выборах 2016 года он также выдвигался от этой партии и победил с большим отрывом от остальных кандидатов.

В мире,Шавкат Мирзиеев,Демократическая партия США,Демократическая партия народов,Организация исламского сотрудничества,ЮНЕСКО,ЛДПР,ШОС,Центризбирком России,МВД,ОБСЕ,
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