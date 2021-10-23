СМИ: Отвечавшая за оружие на съемках с Болдуином оказалась новичком

СМИ узнали, кто отвечал за оружие, из которого актер Алек Болдуин застрелил оператора на съемочной площадке. Это киноработница Ханна Рид, сообщает TMZ.

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Известно, что Ханна только недавно приступила к этой работе. Месяц назад она участвовала в подкасте, где рассказала о первом опыте на съемочной площадке. Это был фильм «Старый путь» с Николасом Кейджем.

Выбирая профессию, Ханна пошла по стопам отца. Ее родитель Телл Рид известен в Голливуде как оружейник-профессионал. Он готовил к съемкам пистолеты и винтовки на съемках фильмов «Джанго освобожденный» и «Однажды в… Голливуде» режиссера Квентина Тарантино.

Накануне стало известно, что Алек Болдуин случайно убил человека на съемках картины «Ржавчина», где играл главную роль. Он выстрелил из реквизитного пистолета, однако вместо холостых в нем оказались боевые патроны. Ранения получили оператор Галина Хатчинс, которая позже умерла, и режиссер Джоэл Соуза.

Обвинений против актера пока не выдвинули. Власти выдали ордер на обыск территории, где снимали фильм.