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Девушка Саакашвили прокомментировала его отношения с женой

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Депутат Верховной рады Елизавета Ясько, которая находится в отношениях с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, прокомментировала его отношения с женой Сандрой Рулофс в эфире «Пятого канала».

Девушка Саакашвили прокомментировала его отношения с женой
Фото: CC BY-SA 4.0 / Kkavuza /CC BY-SA 4.0 / Kkavuza /

«Мы сделали заявление о том, что мы вместе, о том, что все минувшие отношения окончены и с моей стороны, и с его стороны уже давно», — подчеркнула она, отметив, что она и Саакашвили уже «много месяцев вместе».

Касательно Рулофс, девушка политика отметила, что они «не являются больше мужем и женой».

Саакашвили заявил о новой жене

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября, где тут же был арестован по обвинениям в различных уголовных делах. В тюрьме он рассказал о своей новой жене Елизавете Ясько, с которой, по его словам, они захотели создать семью.

При этом Саакашвили находится в браке с гражданкой Нидерландов Сандрой Рулофс, являющейся бывшей сотрудницей Красного Креста. У них двое сыновей — Эдуард 1995 года рождения и Николоз, появившийся на свет в 2005-м. Рулофс раскритиковала заявление Саакашвили о новых отношениях, отметив, что для нее это было «неожиданным».

В мире,Елизавета Ясько,Сандра Рулофс,Михаил Саакашвили,Верховная Рада,Международный комитет Красного Креста,
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