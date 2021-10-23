«И представить не могла»: Решение Путина шокировало Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что еще 20 лет назад осознала наличие серьезных разногласий с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет газета Suddeutsche Zeitung.

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Меркель уточнила, что осознание пришло к ней во время выступления Путина в Бундестаге в 2001 году.

«Мне было всегда ясно, … что есть значительные разногласия. <…> Но при вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и что на востоке Украины … дойдет до таких военных столкновений, - сказала канцлер ФРГ.

Она также отметила, что для российского президента распад СССР стал печальным событием, в то время как в Германии, напротив, были рады окончанию холодной войны.