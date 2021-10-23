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«И представить не могла»: Решение Путина шокировало Меркель

Ювелина Бернст
49 минут назад

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что еще 20 лет назад осознала наличие серьезных разногласий с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет газета Suddeutsche Zeitung.

«И представить не могла»: Решение Путина шокировало Меркель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Меркель уточнила, что осознание пришло к ней во время выступления Путина в Бундестаге в 2001 году.

«Мне было всегда ясно, … что есть значительные разногласия. <…> Но при вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и что на востоке Украины … дойдет до таких военных столкновений, - сказала канцлер ФРГ.

Она также отметила, что для российского президента распад СССР стал печальным событием, в то время как в Германии, напротив, были рады окончанию холодной войны.

Путин выступил в Бундестаге 25 сентября 2001 года. В своем выступлении он напомнил о давних традициях российско-германских отношений, и о том вкладе, который внесли немцы в развитие российской экономики и культуры. В речи был также затронут вопрос обеспечения глобальной безопасности и другие темы.

В мире,Ангела Меркель,Владимир Путин,Бундестаг,
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