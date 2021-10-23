США опубликуют новые данные об убийстве Кеннеди

Американская администрация пообещала обнародовать 15 декабря текущего года новые сведения об убийстве в 1963 году президента США Джона Кеннеди, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

В нем говорится, что в 1992 году Конгресс посчитал необходимым раскрыть все данные об этом происшествии, если они не несут вреда разведке, правоохранительным органам или внешней политике США. Сегодня профильные ведомства занимаются этим вопросом и проверкой документации, которую планируется обнародовать.

Действующий американский лидер Джо Байден утвердил порядок публикации этих сведений. Их обнародование не вызвало возражений властей. Публикацию второй части американские ведомства попросили отложить как минимум до 15 декабря 2022 года.

Также планируется разработать план создания цифровой базы в открытом доступе, где будут размещены все раскрытые документы.