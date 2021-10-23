Власти Украины назвали направленным на Россию взведенным курком пистолета

Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию «Украина.ру» назвал нынешние украинские власти взведенным курком пистолета, который направили на Россию.

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«Новая администрация США ищет новую политику в российско-украинском углу своей внешнеполитической картины. [Президент США Джо] Байден хотел бы улучшить отношения с Москвой, но и не сдавать американских позиций. Нынешний украинский режим является взведенным курком пистолета, направленного на Россию. Вот этот взведенный курок Байден хочет оставить», — считает политолог.

По его мнению, на Украине создали диктатуру, которая методами террора и пропаганды старается превратить русское население страны, составляющего сейчас 80 процентов, в «антирусское». Эксперт утверждает, что «превращение» происходит примерно по одному проценту в год.

«Им нужно еще десять лет террористической диктатуры. За десять лет они надеются добавить еще 20-30 процентов так, что через 10 лет 60 процентов необратимо станут антирусскими», — сказал Марков.

После этого, как он считает, США могут уменьшить градус конфликта Москвы и Киева, поскольку к тому моменту он уже обретет самостоятельный, не зависящий от американцев и необратимый характер. Каким будет дальнейшее направление политики Вашингтона по отношению к Киеву, предсказать сложно, но оно точно будет новым, подытожил эксперт.