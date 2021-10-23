"Пункты связи" с Зеленским откроются для жителей Крыма и Донбасса

Украинские власти намерены открыть на линии соприкосновения в Донбассе пункты, через которые жители неподконтрольной части региона могли бы непосредственно общаться с представителями власти, включая главу государства Владимира Зеленского, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
По его словам, для этого будет использоваться специальный электронный сервис. Таким образов украинские власти намерены наладить конституционные права тех людей, которые пересекают линию разграничения на тех контрольно-пропускных пунктах, расположенных на территории Донецкой и Луганской областей, часть из них — на территории Херсонской области.
Жители неподконтрольной части Донбасса также будут иметь прямую коммуникацию непосредственно с кабинетом министров, с органами центральной и местной власти. Техническое обеспечение работы «пунктов связи» поручено украинскому министерству, занимающемуся разработкой цифровых приложений и сервисов для официальных органов.
В течение двух недель министерству цифровой трансформации доверят разработать техническое задание для такого продукта.
Ранее украинский президент назвал «нормандский формат» единственной площадкой по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе. По мнению Владимира Зеленского, на сегодняшний день нет другой площадки, которая позволит завершить войну в регионе.