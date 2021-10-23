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"Пункты связи" с Зеленским откроются для жителей Крыма и Донбасса

Елена Прошина
53 минуты назад

Украинские власти намерены открыть на линии соприкосновения в Донбассе пункты, через которые жители неподконтрольной части региона могли бы непосредственно общаться с представителями власти, включая главу государства Владимира Зеленского, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

"Пункты связи" с Зеленским откроются для жителей Крыма и Донбасса
Фото: ReutersReuters

По его словам, для этого будет использоваться специальный электронный сервис. Таким образов украинские власти намерены наладить конституционные права тех людей, которые пересекают линию разграничения на тех контрольно-пропускных пунктах, расположенных на территории Донецкой и Луганской областей, часть из них — на территории Херсонской области.

Жители неподконтрольной части Донбасса также будут иметь прямую коммуникацию непосредственно с кабинетом министров, с органами центральной и местной власти. Техническое обеспечение работы «пунктов связи» поручено украинскому министерству, занимающемуся разработкой цифровых приложений и сервисов для официальных органов.

В течение двух недель министерству цифровой трансформации доверят разработать техническое задание для такого продукта.

Ранее украинский президент назвал «нормандский формат» единственной площадкой по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе. По мнению Владимира Зеленского, на сегодняшний день нет другой площадки, которая позволит завершить войну в регионе.

В мире,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,ИТАР-ТАСС,
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