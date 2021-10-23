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Молдавия восстановила подачу газа к Вечному огню в Кишиневе

Деловая газета "Взгляд"
40 минут назад

Власти Молдавии восстановили подачу газа к Вечному огню в Кишиневе спустя несколько часов после отключения из-за низкого давления в газотранспортной сети, сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица телеканалу «Молдова 1».

Подачу газа к Вечному огню в Кишиневе восстановили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это было технической ошибкой. Ее уже устранили. Вечный огонь горит», – приводит слова премьер-министра республики ТАСС.

Накануне власти Молдавии ввели в республике чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса. После введения ЧП на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе погасили Вечный огонь под предлогом низкого давления в газотранспортной сети. Возмущенные решением властей жители Молдавии начали нести к Вечному огню свечи.

Глава Россотрудничество Евгений Примаков заявил, что Россотрудничество готово оплачивать счета за газ для Вечного огня в Кишиневе, если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма.

Бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что решение властей Молдавии погасить Вечный огонь в Кишиневе – это не экономическая выгода, а политическое решение и война с общей историей.

В мире,Евгений Примаков,Деловая газета "Взгляд",ИТАР-ТАСС,
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