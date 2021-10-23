Подачу газа к Вечному огню в Кишиневе восстановили

Власти Молдавии восстановили подачу газа к Вечному огню в Кишиневе спустя несколько часов после отключения из-за низкого давления в газотранспортной сети, сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица телеканалу «Молдова 1».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Это было технической ошибкой. Ее уже устранили. Вечный огонь горит», – приводит слова премьер-министра республики ТАСС.

Накануне власти Молдавии ввели в республике чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса. После введения ЧП на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе погасили Вечный огонь под предлогом низкого давления в газотранспортной сети. Возмущенные решением властей жители Молдавии начали нести к Вечному огню свечи.

Глава Россотрудничество Евгений Примаков заявил, что Россотрудничество готово оплачивать счета за газ для Вечного огня в Кишиневе, если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма.