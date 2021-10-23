«Беседа была очень долгой»: премьер Израиля о встрече с Путиным

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет высказался о своей первой встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, встреча была прекрасной, а беседа была особенно глубокой.

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«Недавно я завершил свою первую прекрасную встречу с президентом России Путиным. Беседа была очень долгой, длилась более пяти часов и была особенно глубокой», — написал Нафтали Беннет в своем telegram-канале.

Премьер-министр отметил, что Россия очень важный игрок в регионе, северный сосед Израиля, потому отношения с не только стратегические, но и повседневные.

«На фоне берегов Сочи мы с Путиным обсудили широкий круг вопросов, от его особого отношения к еврейскому народу до способов борьбы с фундаменталистским исламом», — рассказал Беннет.