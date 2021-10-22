"Рай для преступников": в Черногории объяснили решение по хозяину "Черкизона"

Председатель комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич оценил заявление адвоката бизнесмена Тельмана Исмаилова о том, что предпринимателю предоставил в стране политическое убежище. Об этом сообщает RT.

Фото: «Комсомольская правда»/Global Look Press «Комсомольская правда»/Global Look Press

"Информацию о том, что Тельман Исмаилов получит политическое убежище, я получил ещё несколько дней назад. И вот сегодня она подтвердилась", — сказал Кнежевич.

По его словам, на Министерство внутренних дел страны и суд находилось под давлением "различных сторон влияния".

Парламентарий также заявил, что предоставление убежища Исмаилову будет "рекламой для всех криминальных беглецов".

"Статус Черногории как "рая для преступников в бегах" дополнительно подтвердился данным случаем… Многие люди вроде Исмаилова получали и политическое убежище, и экономическое гражданство (в обмен на инвестиции), и удостоверение личности", — заключил Кнежевич.

Ранее Россия сделала запрос Черногории об экстрадиции Исмаилова. В РФ предприниматель заочно арестован и проходит обвиняемым по уголовному дело об убийстве.