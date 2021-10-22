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Украина откроет «центры связи с властями» на границе с Россией

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) пообещал открыть «центры связи с властями» для людей, живущих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и Крыма, о намерениях найти техническое решение заявил секретарь ведомства Алексей Данилов, пишет РИА Новости со ссылкой на брифинг ведомства.

Украина откроет «центры связи с властями» на границе с Россией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, Киев должен наладить выполнение «конституционных прав» людей, которые пересекают линию разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой, Луганской (самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики) и Херсонской областях (на границе с Россией — Крым).

«Для того, чтобы открыть пункты прямой коммуникации непосредственно с представителями власти, с президентом, кабмином и другими органами власти», — уточнил Данилов.

Секретарь СНБО поручил министерству цифровой трансформации Украины заняться решением этого вопроса. Специалисты должны в течение двух недель разработать проект, где будет прописано создание и обустройство инфраструктуры на КПВВ.

Ранее стало известно, что Украина готова обсуждать с Москвой только один вопрос — о «деоккупации» Крымского полуострова и его возращении в состав республики. Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума.

В мире,Алексей Данилов,РИА Новости,
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